Ищем разработчика под сервис на php

Базы данныхЗакрыт3 заявки218 просмотров
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Добрый вечер!

Неоходима разработка сервиса. Описание в ТЗ.

PHP
9 лет назад
dyke_alp
Данила 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1000
60 дней
Не рекомендую. Взялся за работу, сначала произвел хорошее впечатление. Затем начались отмазки, отговорки по срокам. В течении 3-х недель морозил по срокам, потом отказался от проекта. Предоплату вернул.
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