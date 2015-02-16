Ищем разработчика под сервис на php

Нужен скрипт на php для построения (рисования на веб странице) многопроходного иерархического дерева в соответствии с правилами "Алгоритм построения поуровневого изображения бинарного дерева Рейнгольда-Тилфорда" – http://bench.nsu.ru/?db=vp_graph_drawing&int=VIEW&el=1826&templ=SHOW&b_id=1713 и http://bench.nsu.ru/?db=vp_graph_drawing&int=VIEW&el=1735&templ=SHOW&b_id=1713 Данные должны храниться в базе mysql. Так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Неоходима разработка сервиса. Описание в ТЗ.
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