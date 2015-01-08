Парсер 2gis.ru из программы

Требуется сделать выборку из таблицы Экселя. Думаю, что это можно сделать без программирования, средствами самого Экселя, даже без макросов - фильтрами или сводными таблицами. Но могу ошибаться. Точно можно сделать, загнав данные в SQL-таблицу и ...