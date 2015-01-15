Ошибки в базе на ocStore

Базы данныхЗавершен2 заявки172 просмотра
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Появилось сообщение, надо исправить

Во время проверки базы данных '*****' были обнаружены таблицы имеющие тип InnoDB. Для их восстановления необходимо вмешательство администратора сервера.

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Version 1.5.1.3

9 лет назад
rosamam
49 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$20
1 день
1 База востановлена 2 Перенесена со старого хостинга и поддключена 3 Исправлены индексы 4 Исправлена админка 5 Поправил безопасность Сделано быстро и качественно, професионал своего дела, приятно иметь дело, рекомендую.
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