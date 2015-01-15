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Шукаю сео шника для сайта на Webasisti потрібно провести оптимізацію сайта знання Вебасиста будуть перевагоюПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
потрібна допомога потрібно настроїти переадресацію а то 1. Пропадают картинки. 2. Возникают дубли товаров. 3. Меняются урлы товаров _ на- и на оборот Пошуковий робот Googlebot виявив, що на сайті http://pro100mebli.com.ua/ значно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Потрібно провести роботу по SEO та адмініструванню - Збільшення юзабіліті сайта http://texnomeb.com.ua Мета - збільшення відвідувачів , покупців в інтернет магазині.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написать блок статей Seo - опримизированых на мебельную тематику, для наполнения сайта Интернет магазина в количестве 50шт.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
переделать http://texnomeb.com.ua/ (перенести) сайт с ocStore на OcshopСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Появилось сообщение, надо исправить Во время проверки базы данных '*****' были обнаружены таблицы имеющие тип InnoDB. Для их восстановления необходимо вмешательство администратора сервера. ocStore © 2009-2015 All ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно внести правки в сайт http://pro100mebli.com.ua 1.Повысить юзабилити сайта. 2.Доработать дизайн. 3.Сделать сортировку - поиск по заданым параметрам, 4.+ Ваши рекомендацииИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад