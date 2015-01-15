rosamam

Ростислав rosamam

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
https://pro100mebli.com.ua/

менеджер в https://pro100mebli.com.ua/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Настроить SEO и администрирование сайта.
Все отлично. Продолжаем сотрудничать.
Сделали аудит и продолжаем работать над магазином. Первый этап работ прошел успешно
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написать блок статей на мебельную тематику
Ростислав - отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Только положительные рекомендации
Приятно работать, щто непонятно переспросила , результат хорошый, рекомендую.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Ошибки в базе на ocStore
ocStore
Отличный заказчик, доступы предоставлены сразу, проверка и оплата моментально! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
1 База востановлена 2 Перенесена со старого хостинга и поддключена 3 Исправлены индексы 4 Исправлена админка 5 Поправил безопасность Сделано быстро и качественно, професионал своего дела, приятно иметь дело, рекомендую.
Ответный отзыв