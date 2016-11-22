Нужно отремонтировать сайт

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Закрытнет заявок77 просмотров

потрібна допомога

 потрібно настроїти переадресацію а то

1. Пропадают картинки.

2. Возникают дубли товаров.

3. Меняются урлы товаров _ на- и на оборот

Пошуковий робот Googlebot виявив, що на сайті http://pro100mebli.com.ua/  значно зросла кількість URL-адрес, які повертають код помилки 404 (не знайдено). Це може свідчити про збої чи неправильну конфігурацію, які спричиняють незручності для користувачів. Google не показуватиме ці URL-адреси в результатах пошуку. Якщо ці URL-адреси не існують, Вам не потрібно нічого робити.

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product/raduga_beauty_new/

404

22.11.16

548

36_miro-mark

404

22.11.16

31

product/divan-versal/

404

22.11.16

496

product/raduga_lux/

404

22.11.16

498

product/divan_sofa_-montana-b/

404

22.11.16

555

laptops/5-macbook-air.html

404

22.11.16

526

18-shkafy-kupe

404

22.11.16

[WebAsyst]

Webasyst
8 лет назад
rosamam
50 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров