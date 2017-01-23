Поправить ошибку в PrestaShop

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Завершен2 заявки88 просмотров

В версии 1.6 появилась ошибка при загрузки фото товаров, нужно поправить.

PrestaShop
8 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
2 дня
Взялся за работу, предварительно сказав, что могу сделать, а могу и не сделать. В итоге сделал все быстро и без лишних слов:)
Сергей с пониманием отнесся к тому, что большого опыта работы с движком не было и доверил задачу. Все данные были предоставлены быстро, оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад