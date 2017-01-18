Ищу fullstack разработчика для создания internet проекта.

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Ищем разработчика / команду разработчиков для создания internet проекта. 

С 0 до запуска в продакшен. 

Бюджет обсуждается, все подробности письмом. 

Требования к разработчику:  

– опыт программирования на python от 3-х лет 

– знание и понимание фреймворков python 

– опыт работы с SQL (проектирование баз данных, составление запросов) 

– хорошие знания HTML5, CSS, JS 

– опыт работы с git 

– знание selenium, coverage, pytest 

Требования к системе: 

– OS: ubuntu server 16.04 LTS 

– web-сервер: nginx (точка входа) 

– backend: python (django или другой фреймворк)  

– frontend: js + любой популярный фреймворк, CSS3 + less/sass 

– DB: sql (percona, postgresql), nosql (redis, mongodb) 

Если всё вышесказанное про Вас, то пишите на почту

Не забудьте приложить портфолио, ссылки на проекты. 

В ответ пришлю более детальное задание.

CSSDjangoGitHTMLJavaScriptMongoDBNginxPostgreSQLPythonRedisSASSSeleniumSQLUbuntu
8 лет назад
guest_14847340790165
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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