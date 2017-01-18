Интересует внесение правок на сайт на Opencart,согласно техническому заданию.
Ищу fullstack разработчика для создания internet проекта.
Ищем разработчика / команду разработчиков для создания internet проекта.
С 0 до запуска в продакшен.
Бюджет обсуждается, все подробности письмом.
Требования к разработчику:
– опыт программирования на python от 3-х лет
– знание и понимание фреймворков python
– опыт работы с SQL (проектирование баз данных, составление запросов)
– хорошие знания HTML5, CSS, JS
– опыт работы с git
– знание selenium, coverage, pytest
Требования к системе:
– OS: ubuntu server 16.04 LTS
– web-сервер: nginx (точка входа)
– backend: python (django или другой фреймворк)
– frontend: js + любой популярный фреймворк, CSS3 + less/sass
– DB: sql (percona, postgresql), nosql (redis, mongodb)
Если всё вышесказанное про Вас, то пишите на почту
Не забудьте приложить портфолио, ссылки на проекты.
В ответ пришлю более детальное задание.
Заявки фрилансеров
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