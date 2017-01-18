Доработки по сайтам на joomla и wordpress

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Приветствую! Нужен программист, который хорошо знаком с joomla и wordpress.

Задача модернизировать на сайтах раздел статьи по определенным критериям. Во вложении пока 1 сайт на котором требуется внести доработки и пример как это должно выглядеть. 

Пишите Вашу цену. 

Общение по скайпу.

JoomlaWordPress
8 лет назад
Denn2010
Денис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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