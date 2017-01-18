Автоматизация колл-центра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

1) Структура: 

- 100 операторов 

2) Сценарий: 

- Автоматический прозвон клиентов по базе 

- Когда клиент отвечает перенаправляется ответ к свободного оператора 

- Оператору отображается на экран информация о клиенте 

- Оператор подтверждает данные и собирает дополнительные в CRM 

- CRM делает расчеты по формуле 

- Оператор сообщает условия клиенту 

- Клиент подтверждает 

- Оператор отправляет заявку котировщику через CRM 

- Котировщик готовит шаблон договора 

- Котировщик отправляет договор курьеру 

- Курьер доставляет клиенту договор 

- Клиент оплачивает договор 

3) Отделы: 

- HR 

- Обучение 

- Продажи 

- Аналитика 

- Логистика

8 лет назад
risg
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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