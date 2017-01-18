Создать фид для динамического ремаркетинга в Google Adwords для магази

Нужно создать фид для динамического ремаркетинга в Google Adwords для магазина на опенкарт (магазин laresandpenates.com.ua).

Фид - файл csv, разделитель запятые. Шаблон фида находится тут http://goo.gl/BUrSlm (пример фида: http://goo.gl/6A5bDp)

[table]Атрибут

Спецификации

Примеры значений

Идентификатор*

Любая последовательность букв и цифр. Идентификаторы должны быть уникальными и соответствовать значениям из вашего тега ремаркетинга (dynx_itemid см пункт 1).

Напр: 349

Заголовок*

Максимальная длина – 25 символов (17 для языков с двухбайтовыми символами).

Название товара - обрезать все что более 25 символов

Целевой URL*

У целевого URL должен быть тот же домен, что и у вашего сайта. Адрес должен начинаться с "http://" или "https://".

http://laresandpenates.com.ua/divan-atlas/

URL изображения

Поддерживаемые форматы: PNG (рекомендуется), JPG или GIF. Файлы JPG и GIF должны быть сохранены в цветовой кодировке RGB с профилем ICC. Рекомендуемое разрешение: 300 x 300 пикселей, 72 DPI. Максимальный размер файла: 6 МБ.

http://laresandpenates.com.ua/image/cache/catalog/products/Sofas/divan-atlas-750x750.jpg

Описание товара

Максимальная длина – 25 символов (17 для языков с двухбайтовыми символами).

Магазин мебели и декора.

Для всех товаров эта строка

Цена

Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного знака.

6390 грн

[/table]*

Обязательно для заполнения

Подробная инструкция по созданию фида (раздел специальный фид):

https://support.google.com/adwords/answer/6053288?hl=ru#custom_feed (раздел Специальный фид)