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Создать фид для динамического ремаркетинга в Google Adwords для магази
Нужно создать фид для динамического ремаркетинга в Google Adwords для магазина на опенкарт (магазин laresandpenates.com.ua).
Фид - файл csv, разделитель запятые. Шаблон фида находится тут http://goo.gl/BUrSlm (пример фида: http://goo.gl/6A5bDp)
[table]Атрибут
Спецификации
Примеры значений
Идентификатор*
Любая последовательность букв и цифр. Идентификаторы должны быть уникальными и соответствовать значениям из вашего тега ремаркетинга (dynx_itemid см пункт 1).
Напр: 349
Заголовок*
Максимальная длина – 25 символов (17 для языков с двухбайтовыми символами).
Название товара - обрезать все что более 25 символов
Целевой URL*
У целевого URL должен быть тот же домен, что и у вашего сайта. Адрес должен начинаться с "http://" или "https://".
http://laresandpenates.com.ua/divan-atlas/
URL изображения
Поддерживаемые форматы: PNG (рекомендуется), JPG или GIF. Файлы JPG и GIF должны быть сохранены в цветовой кодировке RGB с профилем ICC. Рекомендуемое разрешение: 300 x 300 пикселей, 72 DPI. Максимальный размер файла: 6 МБ.
http://laresandpenates.com.ua/image/cache/catalog/products/Sofas/divan-atlas-750x750.jpg
Описание товара
Максимальная длина – 25 символов (17 для языков с двухбайтовыми символами).
Магазин мебели и декора.
Для всех товаров эта строка
Цена
Число и код валюты в кодировке ISO 4217. Используйте точку (.) в качестве десятичного знака.
6390 грн
[/table]*
Обязательно для заполнения
Подробная инструкция по созданию фида (раздел специальный фид):
https://support.google.com/adwords/answer/6053288?hl=ru#custom_feed (раздел Специальный фид)
Заявки фрилансеров
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