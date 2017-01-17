Необходимо сверстать сайт и посадить на WP

Требования:

1. Знание движка WP и не только, понимание структуры cms, для возможности дальнейшего сотрудничества

2. Умение верстать адаптивно, кроссбраузерно

3. Знание php, на уровне допилить и доделать, можно поболее! )

Задание:

1. Есть макеты в psd (20 страниц, примерно однотипные)

2. Верстать можно сразу с посадкой, отдельно html мне не нужен.

3. Сразу делаем адаптив.

Главная страница с посадкой должна быть готова к субботе. Если сотрудничество устроит, есть еще 3 заказа.

ПРОСЬБА ДРУГИЕ ДВИЖКИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Смотрю Ваше портфолио, отзывы, если их нет тоже возможно общение, дам тестовое задание для понятия Вашего проффессионализма