Несколько мелких доработок на разных сайтах

Необходимо сделать несколько программных доработок. Было бы здорово найти одного человека на все:

1. Первый сайт - на нем есть сквозная таблица в хедере, всего три ячейки по горизонтали. Сайт адаптивный, таблицу вставили потом и она не адаптивна. Необходимо привести ее к такому виду, чтобы адаптивность сайта не страдала и эти ячейки смещались одна под другую на мобильных устройствах.

2. Второй сайт - необходимо поставить кнопку заявки под контент на каждой странице, прицепить на нее форму для отправки заявки на почту. В шапке такая кнопка и форма уже есть. Возможно, стоит ее скопировать и немного доработать.

3. Третий сайт - опять работа по кнопке "Задать вопрос", форме и отправке вопроса на почту. Данная форма просто не появляется при нажатии, возможно, что-то слетело. Нужно наладить.

4. И самое простое - есть прайс с ценами, и есть расстановка цен на отдельных страницах. Нужно просто их проставить на каждую страницу. Блок с ценами не сквозной, всего страниц 10 с данным блоком, вот везде нужно поменять цифры в соответствии с прайсом.

Оплата только в WMR. Если сегодня все сделаете за вечер/ночь, будет отлично. Пожалуйста, ставьте размер желаемой оплаты в предложениях - по каждому из 4 пунктов с вилкой цен или сразу все, как вам будет удобнее.