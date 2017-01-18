Необходимо применить свои таланты, чтобы написать сайт с прогнозом погоды. + пару фич. PHP (5.6 и на семёрке 7.Х чтобы не вылетал по ошибке) + mysqli. 1) Сформировать каталог с ...
Несколько мелких доработок на разных сайтах
Необходимо сделать несколько программных доработок. Было бы здорово найти одного человека на все:
1. Первый сайт - на нем есть сквозная таблица в хедере, всего три ячейки по горизонтали. Сайт адаптивный, таблицу вставили потом и она не адаптивна. Необходимо привести ее к такому виду, чтобы адаптивность сайта не страдала и эти ячейки смещались одна под другую на мобильных устройствах.
2. Второй сайт - необходимо поставить кнопку заявки под контент на каждой странице, прицепить на нее форму для отправки заявки на почту. В шапке такая кнопка и форма уже есть. Возможно, стоит ее скопировать и немного доработать.
3. Третий сайт - опять работа по кнопке "Задать вопрос", форме и отправке вопроса на почту. Данная форма просто не появляется при нажатии, возможно, что-то слетело. Нужно наладить.
4. И самое простое - есть прайс с ценами, и есть расстановка цен на отдельных страницах. Нужно просто их проставить на каждую страницу. Блок с ценами не сквозной, всего страниц 10 с данным блоком, вот везде нужно поменять цифры в соответствии с прайсом.
Оплата только в WMR. Если сегодня все сделаете за вечер/ночь, будет отлично. Пожалуйста, ставьте размер желаемой оплаты в предложениях - по каждому из 4 пунктов с вилкой цен или сразу все, как вам будет удобнее.
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