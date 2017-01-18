Правки на сайте (Drupal)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок126 просмотров

Требуется разработчик со знанием Drupal для внесения правок на сайте.

Список правок в личку кандидатам. Оплата желательно поэтапно.

Drupal
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров