Веб сервис

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Полное WEB клонирование Андройд приложения с редактированием каждого раздела

Парсер xls файлов на сайте

Api для платежа (запросы на транзакции)

Автосубдомены

Подробнее только в л.с.

8 лет назад
rEm1x2010
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров