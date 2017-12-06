Есть модуль iPhoto Lite 1.0

Стоит на DLE 11.1

1.Страницы выводится криво head почему-то урезается,все что в head уходит в body по исходному коду видно.

2.Нужно довести до ума админку,с учетом нового дизайна админ-панели в DLE в сравнении с старыми версиями.

3.Добавить возможность создавать подальбомы.

4.Сделать вывод последних альбомов на главную страницу.

5.Сделать вывод меню по альбомам и подальбомам, для страницы галереи.

6.В категории(странице альбома) сделать вывод фотографий обычным образом как в вк,списком.Если в альбом есть под альбомы,то сначала выводить подальбомы,а потом список фото.

Оплата по факту выполненной работы.