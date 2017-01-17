Добрый день! Нужен робот для инстаграма На примере рабочего робота на python (поиск по тэгам, подписка), необходимо сделать робота: -> поиск по тэгам -> проверка условий: на кол-во подписчиков ...
Калькулятор стоимости заказа
Нужен калькулятор стоимости заказа (он уже готов и работает в Excel) написать с возможностью встроить на сайт.
Исходный файл в excel, переписать в код и визуальным оформлением
Заявки фрилансеров
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