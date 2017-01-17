Калькулятор стоимости заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок140 просмотров

Нужен калькулятор стоимости заказа (он уже готов и работает в Excel) написать с возможностью встроить на сайт.

Исходный файл в excel, переписать в код и визуальным оформлением

8 лет назад
fonbegemot
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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