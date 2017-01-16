Instagram bot с отправкой Direct

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки407 просмотров

Добрый день!

Нужен робот для инстаграма

На примере рабочего робота на python (поиск по тэгам, подписка), необходимо сделать робота:

-> поиск по тэгам

-> проверка условий: на кол-во подписчиков / наличия аккаунта в списке исключений 

-> отправка сообщения в директ

Подробное ТЗ  по запросу.

Python
8 лет назад
Divemby
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
Взялся за задание. Обещал сделать. Начал срывать сроки, не выходил сутками на связь, в итоге признался в некомпетентности. Потерянное время. Крайне не советую связываться с дилетантом.

Заявки фрилансеров

dmitriyButeiko
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад