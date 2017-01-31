Адаптивная верстка и интеграция (Битрикс, ред. Старт), сайт-визитка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

Ищу программиста на 1С-Битрикс (редакция Старт). Есть макет в .psd. Сайт визитка салона красоты. Десктопная и планшетная версия макетов  - совпадают (отличие только в размере), мобильная версия макета  имеет незначительные отличия (свернутое меню и некоторые блоки смещаются ниже) Необходима адаптивная верстка+ интеграция с 1С Битрикс редакцией Старт (из функционала - форма отправки (отправка на е-мейл), yandex-карта, слайдер, блок типа новостей, стандартные текстовые страницы) Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио. Оформляем через безопасную сделкуПри успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество. Заказов много…:)

8 лет назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад
$200
10 дней
Работа выполнена очень хорошо, обязательно буду обращаться еще к Ярославу
Наталья, отличный заказчик! Все на высшем уровне! РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад