Перелинковка конкретно заданных групп товаров в карточке товара на сайте под управлением битрикса, более подробное тз после заявки.
Адаптивная верстка и интеграция (Битрикс, ред. Старт), сайт-визитка
Ищу программиста на 1С-Битрикс (редакция Старт). Есть макет в .psd. Сайт визитка салона красоты. Десктопная и планшетная версия макетов - совпадают (отличие только в размере), мобильная версия макета имеет незначительные отличия (свернутое меню и некоторые блоки смещаются ниже) Необходима адаптивная верстка+ интеграция с 1С Битрикс редакцией Старт (из функционала - форма отправки (отправка на е-мейл), yandex-карта, слайдер, блок типа новостей, стандартные текстовые страницы) Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио. Оформляем через безопасную сделкуПри успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество. Заказов много…:)
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