Перелинковка определенных групп товаров в карточке товара на битриксе

Добрый день! Нужно сделать плагин для интернет-магазина на ocStore который бы генерировал из базы данных csv файл с информацией по товарам. Всего будет 9 столбцов. https://www.facebook.com/business/help/1397294963910848 (см. сразу под первой таблицей, которая идёт ...