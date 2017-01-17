Требуется backend-разработчик на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок610 просмотров

Требуется написать несколько расширений для опенкарт и выполнить множество различной другой работы.

Пожалуйста, заполните анкету https://goo.gl/forms/XccDmBUBhaZ1fwZ53 и мы с вами свяжемся.

З.п высокая

Opencart
8 лет назад
Nisanovcorp
Нисан 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров