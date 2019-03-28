Обновить версию Joomla 1.5 до 3.9

Есть несколько сайтов на joomla 1.5 (бюджет указываю за один).

1. Нужно обновить до последней версии joomla 3.8 или 3.9 с сохранением всей структуры сайта, что бы визуально выглядел точно так же как и до обновления.

2. Адаптация для мобильных устройств

3. Обновить все модули и плагины до последней версии что бы все работало корректно.