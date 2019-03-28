Обновить версию Joomla 1.5 до 3.9

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок200 просмотров

Есть несколько сайтов на joomla 1.5 (бюджет указываю за один). 

1. Нужно обновить до последней версии joomla 3.8 или 3.9 с сохранением всей структуры сайта, что бы визуально выглядел точно так же как и до обновления. 

2. Адаптация для мобильных устройств 

3. Обновить все модули и плагины до последней версии что бы все работало корректно. 

Joomla
7 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$170
7 дней
Хорошо справился с поставленной задачей.
По ходу реализованного проекта состоялось вполне адекватное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад