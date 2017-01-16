Срочно починить работу плагина Quform (iphorm-form-builder)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Сайт был перенесен на другой VDS и перестал обрабатывать форму заказа. 

Плагин Quform был кастомизирован. 

Нужно починить логику обработки заказа

8 лет назад
Misterius
Валерий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров