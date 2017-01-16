Есть работающий сайт на Битриксе. Нужно устранить некоторые ошибки, и внести доработки. Есть более подробное описание по пунктам, которое отправлю кандидатам. Оплата возможна этапами, без предоплаты.
Интеграция оплаты Qiwi на сайте
Необходима интеграция платежного сервиса https://ishop.qiwi.com на сайт.
Сайт собран на WordPress. Существующих корректных плагинов для подключения Киви пока не видел.
Конкретно, задачи:
Простой одностраничный лаконичный сайт. Скорее даже не сайт, а инструмент для удобства менеджеров. На сайте есть прайс-лист в форме таблицы. В таблицу необходимо добавить столбец, в нем в НЕКОТОРЫХ ячейках будут размещаться кнопки "заказать", а в некоторых "купить". (кнопки - нарисовать по аналогии с существующими на сайте, ничего экстраординарного - цветной прямоугольник и текст).
Заказать - это обычная форма захвата, имя-почта-телефон и т.д., это все реализовано на сайте, только привязать к форме.
Купить - это как раз-таки то, что необходимо сделать.
Кнопка "купить" будет примерно у 20-30 позиций, количество-сумма и т.д. будут предварительно просчитаны (т.е. у посетителя не будет возможности изменить количество и т.д.), т.е. при нажатии на кнопку - окно подтверждения (вы покупаете то-то в таком-то количестве по такой-то цене), и далее уже вывод на платежную систему.
Реализация платежей - вероятнее всего, HTTP-протокол, описание доступно в сервисе https://ishop.qiwi.com/options/http.action - однако, может потребоваться авторизация.
Кроме того, есть определенные требования от самой системы (размещение логотипа, создание страницы с инструкцией по оплате и т.д.), которые также должны быть выполнены (в рамках выполнения задачи). Подробнее здесь https://corp.qiwi.com/business/connect.action Конкретная форма реализации (куда ставить логотип и т.д.) на усмотрение Исполнителя.
Предоставляю:
- урл от своего сайта
- доступы от ЛК на киви (свежезарегенный)
- доступы от админки, FTP
- список продуктов и цен (заранее просчитанные комбинации).
- ответы на вопросы в оперативном порядке, в течение 15 минут.
Оплату предполагаю по факту выполнения задачи, либо поэтапная (если придумаете, как эту задачу разбить на этапу). Думаю, репутации на веблансе достаточно для того, чтобы не было сомнений в моей порядочности.
Оплата: WMR, ЯД, (внезапно) Qiwi, Сбер, Приват, нал (Москва), да как угодно, в общем.
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