Сделать 5 web2.0 микроблогов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров
  • Взять ссылку на один любой сайт, в качестве анкора будем использовать URL домена (безанкор)
Дополнительная информация для изучения ) :

  • Работа с сервисом ahrefs

    • сбор новой семантики и выдача ТЗ копирайтерам
    • пересечение ядра с конкурентами (выделение запросов, которых нет у нас, формирование ТЗ)
  • Видео на канале SeoProfy UA

    • материалы по построению сеток сайтов, PBN-сателлиты , сетки Web 2.0 блогов
    • получение ссылок
Важно, чтобы сама тема вам была интересна

Жду предложений по стоимости и по времени исполнения. 

8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров