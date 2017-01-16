Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи страницы http://i66836ev.bget.ru/gzl1/ http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html в приложение техническое задание обработка заявок, ...
Сделать 5 web2.0 микроблогов
- Взять ссылку на один любой сайт, в качестве анкора будем использовать URL домена (безанкор)
- Построить для нее сетку сайтов (5 - 10 штук) на Web2.0 платформах
(чтобы было понятно как делать посмотрите
- Работа с сервисом ahrefs
- сбор новой семантики и выдача ТЗ копирайтерам
- пересечение ядра с конкурентами (выделение запросов, которых нет у нас, формирование ТЗ)
- Видео на канале SeoProfy UA
- материалы по построению сеток сайтов, PBN-сателлиты , сетки Web 2.0 блогов
- получение ссылок
Жду предложений по стоимости и по времени исполнения.
Заявки фрилансеров
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