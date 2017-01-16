Доработка окна заказа на сайте.

На сайте credit74.ru есть форма заказа. Там верхний select с выбором. Его нужно поправить. Проблема в том, что при выборе большого поля значения (строчки) в мобильной версии окно расширяется. Заданны свойства проставления многоточия text-overflow: ellipsis; но работает не исправно. Причем при активном selecte выбора строчки все умещаются в поле, а при выборе окно разъезжается. Нужна помощь. Прикрепляю скриншоты.

Примечание: вариант с изменением шрифта или задать фиксированную ширину в px не рассматривается. Надо чтобы все было адаптивно в %.