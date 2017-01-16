Доработка окна заказа на сайте.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

На сайте credit74.ru есть форма заказа. Там верхний select с выбором. Его нужно поправить. Проблема в том, что при выборе большого поля значения (строчки) в мобильной версии окно расширяется. Заданны свойства проставления многоточия text-overflow: ellipsis; но работает не исправно. Причем при активном selecte выбора строчки все умещаются в поле, а при выборе окно разъезжается. Нужна помощь. Прикрепляю скриншоты.

Примечание: вариант с изменением шрифта или задать фиксированную ширину в px не рассматривается. Надо чтобы все было адаптивно в %.

8 лет назад
mike2010
Михаил 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров