Модуль отзывы на самописный движок

Здравствуйте, нужно создать модуль отзывов (фронт/бэк) для самописного движка. принцип работы фронт:

на странице отзывов

-клиент пишет отзыв

-сохраняет его

-поп-ап уведомление об успешном добавлении отзывы

-админу на почту письмо о новом отзыве, ссылкой на модерацию.

в админке, страница со всеми отзывами. и флажками удалить, подтвердить, редактировать

пишите стоимость создания модуля для фронта и бека. дизайн для фронта есть, дизайн бека - просто в стиле админки