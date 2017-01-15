Верстка сайта и посадка на CMS

Необходимо сверстать сайт и посадить на cms, сделать его полностью работоспособным. Сайт из 20 страниц. Макеты не сложные. Покажу кандидату или исполнителю. Отвечу на Ваши заявки через 6-8 часов.

1. Сверстать 20 страниц (много однотипных, все верстать не обязательно, можно сразу садить, т.к. будет меняться контент, шапка и подвал одинаковые) В приложении главная

2. Посадить на CMS Joomla или любую другую рассмотрю Ваши варианты.

От кандидата написать антиспам: +

Сроки верстки

Сроки посадки

Стоимость верстки

Стоимость посадки

Выше стоимости указанной в проекте прошу не оставлять заявки. Так же быть онлайн и на связи. Работа есть постоянно, если сработаемся