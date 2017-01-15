Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter. Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так ...
Лендинг пейдж
Здравствуйте. Хочу заниматься продажей модульных картин, фотоштор, подушек и т.д. Планирую делать упор на группу вк, однако оформление заявок хочу сделать через сайт.
Понравился лендинг http://reforge.ru/promo/modular/
Интересна цена вашей работы, сроки. Желательно - портфолио.
Заявки фрилансеров
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