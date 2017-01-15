Изменения скрипта обратной связи

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок150 просмотров

Добрый день

У меян есть готовай-скопрированный ,однострнаничный сайт (лендинг), мне нужно изменить формы обратной связи , то есть что бы заявки приходили на мой е-маил

8 лет назад
tafik
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
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Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад