Оптимизация кода интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter. 

Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так же некоторые страницы административного раздела. В общем все страницы, где исполняется выборка из таблицы каталога товаров. 

Необходимо определить причину и переписать код так, чтобы сайт работал максимально быстро с любым кол-вом товара (от 500 000 позиций и выше). 

Связь предпочтительно ICQ.

CodeIgniter
8 лет назад
andrewestes92
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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