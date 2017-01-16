Оптимизация кода интернет-магазина

Имеется интернет-магазин, выполнен на CodeIgniter.

Проблема состоит в том, что из-за большого кол-ва товара (на данный момент около 100 000 позиций) очень долго грузятся пользовательские страницы "Каталога товаров", "Истории заказов", а так же некоторые страницы административного раздела. В общем все страницы, где исполняется выборка из таблицы каталога товаров.

Необходимо определить причину и переписать код так, чтобы сайт работал максимально быстро с любым кол-вом товара (от 500 000 позиций и выше).

Связь предпочтительно ICQ.