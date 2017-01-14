Устранить уязвимость.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка114 просмотров

1. Купил скрипт "Магазин цифровых товаров", а там имеется дыра возможно и не одна. Можно запросто накрутить баланс...

Нужно устранить уязвимость, дыры, вирусы...  

2.Подключить к магазину платёжною систему Webmoney.

8 лет назад
sumvoz
Дима 
24 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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