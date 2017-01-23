Парсер товаров для магазина на Shop script

Требования:

1. возможность изменения цены всех товаров одновременно, в % и рублях.

2. анализ нашего сайта с сайтом донором, на предмет новых и исчезнувших товаров.

3. возможность автоматического занесения новых товаров с предварительным просмотром и уведомлением и перевод исчезнувших товаров на нашем сайте с маркировкой "временно нет в наличии".

Вопросы:

1. при парсинге возможно ли будет настроить фильтры?

2. Часть товаров уже есть на сайте, что будет, если одноименные товары уже есть у нас на сайте и возможна ли их корректировка (нужно для фильтров)

3. поддержка в будущем созданного парсера (доработка)

4. возможность вручную вносить товары (чтобы парсер их не удалял)

Движок Shop script.

Сайт донор: camping.ru

Рассмотрю все предложения, если что-то в тз не подъемно, то напишите альтернативу.