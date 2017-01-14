Основные требования: знание Laravel, PHP, CSS, HTML. Необходимо доработать таблицу калькулятор на сайте по ремонту квартир. Таблица есть, но ее нужно подкорректировать, так как не правильно установлена. Не ...
Сайт-рулетка WoT
Сделать сайт-рулетку, на игру world of tanks.
Пример скину лс
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