Сайт-рулетка WoT

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Сделать сайт-рулетку, на игру world of tanks. 

Пример скину лс 

8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров