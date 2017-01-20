Движок для web-страницы с квестом

нам нужен движок мини-сайта для сбора ответов по квесту, включающий 20 вопросов.

web исполнение, минимальный дизайн (под смартфон), предпочитаемый язык PHP

на главном экране: список заданий (названия), при клике на которое открывается страница с вопросом и поле ответа: заполнили, отправили, вернулись на главную страницу - напротив названия - количество заработанных баллов

есть шапка с картинкой

есть подвал с полезными ссылками

все данные (вопросы, картинки, правильный ответ для сравнения) нужно брать из базы

также в базу записывать все ответы по каждому игроку

также нужно как-то запомнить игрока, чтобы при закрытии-открытии браузера он вернулся в свою игру.

срок сдачи - не позднее 22 января