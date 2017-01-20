Движок для web-страницы с квестом

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Завершен3 заявки163 просмотра

нам нужен движок мини-сайта для сбора ответов по квесту, включающий 20 вопросов.

web исполнение, минимальный дизайн (под смартфон), предпочитаемый язык PHP

на главном экране: список заданий (названия), при клике на которое открывается страница с вопросом и поле ответа: заполнили, отправили, вернулись на главную страницу - напротив названия - количество заработанных баллов

есть шапка с картинкой 

есть подвал с полезными ссылками

все данные (вопросы, картинки, правильный ответ для сравнения) нужно брать из базы 

также в базу записывать все ответы по каждому игроку

также нужно как-то запомнить игрока, чтобы при закрытии-открытии браузера он вернулся в свою игру.

срок сдачи - не позднее 22 января

PHP
8 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
5 дней
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Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад