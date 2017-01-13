Drupal8 задачи по верстке

http://онлайн-маркетинг.рф/

1. Добавить в нижнюю часть слайда блок https://yadi.sk/i/q_o9bBJv38rhdq как на http://gastro-ufa.ru/ на мобильных (и на малых разрешениях) блок исчезает

2. https://yadi.sk/i/cbkzSD-m38riCb (удалить верхнюю полосу, телефоны в правый угол, лого вниз как на http://gastro-ufa.ru/ )

3. На странице контактов внешний вид контактов как здесь: https://yadi.sk/i/ho9CAl5A37qf9B , но иконки вот эти: http://mokselle-dev.ru/vinsent/img/c11/clock.png http://mokselle-dev.ru/vinsent/img/c11/placemark.png (то есть крупнее). И форма обратной связи аккуратнее. При чем блоком

4. Добавить стили для blockquote , чтобы выглядело с отступом и чертой, как здесь: http://mokselle-dev.ru/oxygen/ + для рамки стили: https://yadi.sk/i/KizNAzWk37qsUS (ну то есть применил к объекту класс "ramka" и пожалуйста

5. Боковое правое вертикальное меню. Нужно пункты стрелочками выделить: https://yadi.sk/i/WjzlHLQe37tybA , вот как здесь http://ekoufa.ru/products/livnevaya-kanalizaciya . Плюс при клике на ссылку меню должно раскрываться. Код ниже (давно уже написал)

Карта пусть лучше выглядит как здесь http://mokselle-dev.ru/piano/ внизу (всесто моей, и яндекс карта)

и далее задачи по этому же сайту (далее в цену не входят, отдельные, но они уже составлены)