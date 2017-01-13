Необходимо доработать сайт по ТЗ, CMS Drupal

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Добрый день! 

Необходимо внести доработки изложенные в файле: 

https://docs.google.com/document/d/1L50UX-BmtMOQSrMyKjW3IX7TPJhY84p_FOesEFLzp0c/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

Drupal
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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