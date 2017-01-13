Работа с Яндекс.Маркетом

Первичная задача собрать все фильтры товаров с Маркета

https://market.yandex.ru/catalog/59601/list?hid=90639&track=pieces&deliveryincluded=0&onstock=1

Там есть кнопка “Перейти ко всем фильтрам”

И открывается тогда

https://market.yandex.ru/catalog/59601/filters?hid=90639&track=pieces&onstock=1

Вот эти фильтры нужны.

На выходе получаем список категорий и фильтров для каждой конечной категории

Вторая задача связать характеристики Товара

https://market.yandex.ru/product/12559706/spec?hid=90639&track=tabs

С фильтрами из товарной категории

https://market.yandex.ru/catalog/59601/filters?hid=90639&track=pieces&onstock=1

Т.е. установить соответствие между фильтрами и характеристиками. Чтобы можно было прогнать по базе товаров(уже есть) и присвоить товарам соответствие к фильтрам

Возможно кто-то уже реализовал что-то подобное, плотно работал с Яндекс.Маркетом.