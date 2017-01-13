Разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Описание по ссылке на Dropbox https://www.dropbox.com/s/onthqmsf1osinvx/Web-site%20PersonalnoVash.pptx?dl=0

Интересует оптимальное соотношение элегантность стиля/качество-функционал/цена

8 лет назад
personalnovash
Алексей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка и внедрение новых модулей для сайта на друпал 6

    Нужно настроить выгрузку магазина в яндекс маркет. Разобраться с обратной связью, есть предложения как правильно должно быть устроенно . Написать новые страницы для личного кабинета и страницу самого кабинета. И много по ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Функционал сайта на Javascript или Angular

    Необходимо дописать функционал для проекта.  Есть API сервера с описанием.  Регистрация нового пользователя, авторизация по Basic Auth,  добавление данных,   возможность редактирования данных на сайте.  4-5 страниц, дизайна ...

    AngularJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагина инвестиций для Wordpress

    Вся соль идеи в том что бы пользователь мог инвестировать средства! Пользователь пополняет свой баланс и переведенные средства лежат у него на балансе. Администратор Выбирает у какого пользователя, какую сумму инвестировать ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    Техническое задание  1. Произвести анализ работы текущего сайта, выявить ошибки  2. Оптимизировать работу главной страницы  3. Добавить в шапку сайта слоган на примере "профессиональная одежда"  4. Убрать из описания скролл. Пример: http://new.okrug.ru/4212-bryuki-muzhskie-flis-siniy.h..  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Вордпресс

    Сайт http://bak-pkp.ru 1. В разделах каталога, например http://bak-pkp.ru/shop/rotatsionnye/rotatsionnaya-pech-poisk/ у товаров нельзя прописать дескрипшн, на страницах его просто нет. Нужно добавить вывод дескрипшн. Автоматический дескрипшн и шаблоны в настройках плагина Платинум Сео не помогаеют, просто ничего не происходит  2. ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • ВЕБ-разработка. Учёт остатков оборудование на складе

    $500

    Для учёта нужна веб разработка,    Самая главная цель это создание смет, т.е. сдача в аренду и учёт остатков оборудование на складе.   На данный момент БД нет, просто делаются сметы в экселе ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Система обработки заявок для сайтов

    Цель: создать универсальную систему для нескольких сайтов (тематика: конкурсы для школ/университетов), которая будет принимать, обрабатывать заявки на конкурсы и олимпиады (тестирование). Также, есть вариант создавать не универсальную систему, а каждую систему по отдельности. Выбор остается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта организации мероприятий

    Необходимо доработать сайт, цель которого - помочь организаторам мероприятий в регистрации участников, покупке билетов. На текущий момент сделана клиентская часть, необходимо создать панель управления (админку) для организаторов, согласно техническому заданию. ТЗ высылается после отправки заявки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер для интернет-магазина

    Есть интернет-магазин, в который нужно выгружать карточки товара конкурента. Наш интернет магазин на битриксе. Нужно выгружать всю информацию, которая указана в карточке, в т.ч. и цену. Так же нужно с помощью парсера проверять наличие и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад