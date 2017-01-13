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ВЕБ-разработка. Учёт остатков оборудование на складе
Для учёта нужна веб разработка,
Самая главная цель это создание смет, т.е. сдача в аренду и учёт остатков оборудование на складе.
На данный момент БД нет, просто делаются сметы в экселе вручную
Как я всё это предварительно видим:
- Учёт оборудования которое находится у нас на складе.
- Весь список у нас есть в экселе.
- Учёт аренды
- Учёт базы клиентов
В таком файле мы работаем сейчас.
К нам приходит заказ, мы его оформляем в таком файле, далее отдаём на склад
так выглядит оформленный заказ
Заявки фрилансеров
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