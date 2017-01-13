ВЕБ-разработка. Учёт остатков оборудование на складе

Для учёта нужна веб разработка,

Самая главная цель это создание смет, т.е. сдача в аренду и учёт остатков оборудование на складе.

На данный момент БД нет, просто делаются сметы в экселе вручную

Как я всё это предварительно видим:

- Учёт оборудования которое находится у нас на складе.

- Весь список у нас есть в экселе.

- Учёт аренды

- Учёт базы клиентов

В таком файле мы работаем сейчас.

dropmefiles.com/a9MXs

К нам приходит заказ, мы его оформляем в таком файле, далее отдаём на склад

так выглядит оформленный заказ

dropmefiles.com/8xZfq