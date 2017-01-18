Решение проблемы в работе сайта на Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Сайт периодически зависает при наполнении, бывает что помогает только перегрузка сервера. Производились работы с фильтром вывода категорий , восстанавливали свойства узла которые были случайно удалены. Спасибо за предложения

8 лет назад
cherboats
Ян 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artbul777
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена быстро и в срок. А самое главное найдена причина которую многие и не видели. Профессиональная работа. Рекомендую
Четко сформулированная задача, оплата во время. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

artbul777
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад