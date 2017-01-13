UMI поддержка и развитие сайта

Добрый день, есть задача переноса на UMI и поддержки простого сайта (b2b каталог товаров, без розничной продажи). Есть текущий сайт - дизайн и верстку полностью оставляем, меняем только сам движок сайта (с битрикс на UMI)/ Сайт http://www.arsenalagro.ru/ - всего около 3000 страниц, из функциональности - основное - каталог. Разумеется, переносить надо не руками а автоматически.

Стоимость - 5000р

Сроки - до 14 дней (расчитываем, что задача будет решена за несколько дней в виду ее простоты)

Доработка и развитие проекта - возможно

Форма оплаты - постоплата по факту выполнения