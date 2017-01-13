Натянуть адаптивную вёрстку на Joomla + K2

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Нужен не зажравшийся программист с прямыми руками, который сможет недорого создать сайт на основе Joomla + K2. Имеется свёрстанный на Bootstrap адаптивный макет, который требуется натянуть на Joomla и добавить функциональность в соотстветсвии с макетом. 

Все работы можно проводить поэтапно. Проект очень интересный. Опыт работы с CMS Joomla и умения писать расширения обязателен. Специалист нужен периодически, не на один раз. Оплата WMR.

BootstrapJoomla
8 лет назад
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

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