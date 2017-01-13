Натянуть адаптивную вёрстку на Joomla + K2

Нужен не зажравшийся программист с прямыми руками, который сможет недорого создать сайт на основе Joomla + K2. Имеется свёрстанный на Bootstrap адаптивный макет, который требуется натянуть на Joomla и добавить функциональность в соотстветсвии с макетом.

Все работы можно проводить поэтапно. Проект очень интересный. Опыт работы с CMS Joomla и умения писать расширения обязателен. Специалист нужен периодически, не на один раз. Оплата WMR.