Поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...
Написать\Поставить админку для вывода данных из БД
Привет
Нужно сделать интерфейс, который будет выводить данные в нужном виде. Задача несложная, учитывая, что все исходные данные есть, а формулы и запросы для вывода не такие сложные.
В ТЗ прописано то, что должно быть в интерфейсе. Вы можете написать это сами на фремворке, а можете использовать готовые библиотеки. Можете предложить цену в обоих случаях, но от потенциального исполнителя я сразу прошу прописать в предложение стоимость, сроки (адекватные, учитывая, что задача несложная), свои вопросы и примеры работ.
В дальнейшем будем дорабатывать интерфейс вывода и подключать новые фичи. ТЗ и кусок базы прикреплены к проекту.
Спасибо.
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