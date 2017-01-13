Написать\Поставить админку для вывода данных из БД

Привет

Нужно сделать интерфейс, который будет выводить данные в нужном виде. Задача несложная, учитывая, что все исходные данные есть, а формулы и запросы для вывода не такие сложные.

В ТЗ прописано то, что должно быть в интерфейсе. Вы можете написать это сами на фремворке, а можете использовать готовые библиотеки. Можете предложить цену в обоих случаях, но от потенциального исполнителя я сразу прошу прописать в предложение стоимость, сроки (адекватные, учитывая, что задача несложная), свои вопросы и примеры работ.

В дальнейшем будем дорабатывать интерфейс вывода и подключать новые фичи. ТЗ и кусок базы прикреплены к проекту.

Спасибо.