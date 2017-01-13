Разработка крупного сайта-справочника

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Для создания с нуля крупного сайта справочника ищется специалист с большим опытом. Разработка на Джанго. Нужно написать CMS плюс парсеры под различные категории.  Рассматриваю исполнителей только с портфолио и отзывами.

Django
8 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров