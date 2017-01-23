ТЗ на техническую оптимизацию сайта

Добрый день!

Необходимо реализовать ТЗ на оптимизацию сайта (ссылки на сайт см в ТЗ). Все доступы будут предоставлены.

Стоимость реализации = 2000 руб, если предложите меньше, то скорее всего получите заказ. Если в Тз есть какие то непонятные моменты, мы их быстро решим в процессе реализации.

Сроки: 6-7 дней с момента приема задачи.