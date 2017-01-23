ТЗ на техническую оптимизацию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Добрый день!

Необходимо реализовать ТЗ на оптимизацию сайта (ссылки на сайт см в ТЗ). Все доступы будут предоставлены.

Стоимость реализации = 2000 руб, если предложите меньше, то скорее всего получите заказ. Если в Тз есть какие то непонятные моменты, мы их быстро решим в процессе реализации.

Сроки: 6-7 дней с момента приема задачи.

8 лет назад
Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель, быстрое выполнение задачи, сделаны все корректировки, рекомендую!
Никаких проблем при работе с заказчиком не возникло. Чёткое ТЗ, быстрый приём работ, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад