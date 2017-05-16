Doodle

Евгений Doodle

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Более 12 лет опыта работы с PHP, html, jQuery, js, CSS, SQL, Ajax и т.д.

Даю гарантию на работы. Адекватен, вежлив, не болею. Работаю с любыми движками / CMS, в т.ч. самописными.

Wordpress, Битрикс, Joomla, UMI, OpenCart, Drupal, ShopCMS, Instant CMS, ShopScript, vBulletin, WebAsyst, PHPShop и т.д.

Отзывы заказчиков

Jorel
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Доработка и тестирование сайта Ideasakh.ru
WordPress
Хорошо делает и просто молодечег!
Хороший заказчик, никаких проблем возникло!
Ответный отзыв
sec-group
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$89
10 баллов
8 лет назад
Объединение товаров по артикулам на ShopScript PREMIUM
Хорошая работа, всё устраивает. Человек терпеливый и выполняет работу профессионально.
Задача была интересная, всё прошло хорошо!
Ответный отзыв
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Поправить элементы сайта (Bitrix)
Все сделано отлично, даже раньше оговоренного срока и больше чем оговаривали в ТЗ. Поэтому рекомендую этого специалиста. Цены очень приемлемы.
Хороший адекватный заказчик без проблем с оплатой и прочих заморочек. Спасибо за чаевые :-) Буду рад подрядиться ещё!
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Darg_Gott
Михаил 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Регистрация и авторизация на Vbulletin 4.1.7 через Wargaming
Всё отлично! По цене по-человечески договорились. Результат вышел качественный, все мелкие детали и недоработки быстро разъяснили и исправили. Заказ был на весьма малопопулярную задачу, но Евгений справился на ура. Я очень доволен. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Михаилу за интересную, чётко поставленную задачу. Никаких придирок, всё по делу. Рекомендую!
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denchik10
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Bitrix: ряд доработок по сайту
Евгений справился с поставленной задачей быстрее оговоренного срока. Сделано все качественно и на высшем уровне. Рекомендую данного исполнителя. Буду продолжать дальше работать с Евгением.
Чётко поставленные интересные задачи, оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
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Веб-программирование
43 отзыва
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга