Всё отлично! По цене по-человечески договорились. Результат вышел качественный, все мелкие детали и недоработки быстро разъяснили и исправили. Заказ был на весьма малопопулярную задачу, но Евгений справился на ура. Я очень доволен. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.