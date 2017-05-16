Более 12 лет опыта работы с PHP, html, jQuery, js, CSS, SQL, Ajax и т.д.
Даю гарантию на работы. Адекватен, вежлив, не болею. Работаю с любыми движками / CMS, в т.ч. самописными.
Wordpress, Битрикс, Joomla, UMI, OpenCart, Drupal, ShopCMS, Instant CMS, ShopScript, vBulletin, WebAsyst, PHPShop и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Хорошо делает и просто молодечег!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, никаких проблем возникло!
$89
10 баллов
8 лет назад
Хорошая работа, всё устраивает. Человек терпеливый и выполняет работу профессионально.
Ответный отзыв
Задача была интересная, всё прошло хорошо!
$80
10 баллов
8 лет назад
Все сделано отлично, даже раньше оговоренного срока и больше чем оговаривали в ТЗ. Поэтому рекомендую этого специалиста. Цены очень приемлемы.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик без проблем с оплатой и прочих заморочек. Спасибо за чаевые :-) Буду рад подрядиться ещё!
$70
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично! По цене по-человечески договорились. Результат вышел качественный, все мелкие детали и недоработки быстро разъяснили и исправили. Заказ был на весьма малопопулярную задачу, но Евгений справился на ура. Я очень доволен. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Михаилу за интересную, чётко поставленную задачу. Никаких придирок, всё по делу. Рекомендую!
$140
10 баллов
8 лет назад
Евгений справился с поставленной задачей быстрее оговоренного срока. Сделано все качественно и на высшем уровне. Рекомендую данного исполнителя. Буду продолжать дальше работать с Евгением.
Ответный отзыв
Чётко поставленные интересные задачи, оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Веб-программирование
43 отзыва
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга