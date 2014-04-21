Ньюсмейкер для Android портала (для san-gorg)

$30
КопирайтингЗавершен1 заявка153 просмотра
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Вакансия ньюсмейкера персонально для пользователя san-gorg.

Обязанности:

- Качественный и интересный рерайт

- Добавление на сайт

Объем работы: 10 новостей в 2 недели

Android
10 лет назад
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
san-gorg
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
30 дней
Сотрудничал с Александром достаточно продолжительное время и остался очень доволен результатами его работы. Все новости публиковались стабильно и точно в срок. Тексты были интересные и приятные для чтения, даже лучше оригиналов! Обязательно возобновлю сотрудничество с этим человеком в рамках следующего проекта. Александр, так держать! :-)
Спасибо и Евгению. Тройное. 1. Никаких проблем с оплатой, заказчик не мелочится и по пустякам не торгуется. 2. Нормальная постановка задачи и минимум критики, конструктивный диалог, негатив – отсутствует. 3. Это был довольно редкий случай, когда автору предоставлена большая свобода в выборе темы и того, как освещать события. Долой формализм и да здравствует живой язык! Искренне радовался. Жаль, что проект завершен. Но когда появится новый – приоритет будет расставлен заранее.
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