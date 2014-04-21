Ньюсмейкер для Android портала (для san-gorg)

Необходимо добавить на сайт 40 статей. Оплата 1000р. Получается 25р за статью. Оплата по факту, либо например за каждые 10-20 статей. Хотелось бы найти 2-3 человек, которые будут работать, можно и одного, но тогда продуктивность должна ...
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Вакансия ньюсмейкера персонально для пользователя san-gorg.
Обязанности:
- Качественный и интересный рерайт
- Добавление на сайт
Объем работы: 10 новостей в 2 недели
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