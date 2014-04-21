Спасибо и Евгению. Тройное. 1. Никаких проблем с оплатой, заказчик не мелочится и по пустякам не торгуется. 2. Нормальная постановка задачи и минимум критики, конструктивный диалог, негатив – отсутствует. 3. Это был довольно редкий случай, когда автору предоставлена большая свобода в выборе темы и того, как освещать события. Долой формализм и да здравствует живой язык! Искренне радовался. Жаль, что проект завершен. Но когда появится новый – приоритет будет расставлен заранее.