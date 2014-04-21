—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Аналитика ребрендинга Apple358 просмотров
- Про стартап Nope353 просмотра
- Отпрыски прогресса – диковинная мебельная ткань337 просмотров
- Инженерно-хирургическое чудо Ван дер Веркена387 просмотров
- Сухая лунка285 просмотров
- Виды глоссита296 просмотров
- Клиновидный дефект зубов251 просмотр
- Ложный божок современного автопрома303 просмотра
- Что привлекает туристов в Венгрии361 просмотр
- Водительские права для квадроцикла328 просмотров
- Остров из мусора310 просмотров
- Асфальтовая крошка287 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
6 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Все позитивно
$1
10 баллов
8 лет назад
Очень ответственный исполнитель. Сделал все как обсудили, быстро вник в суть работы, а также предложил свои варианты решения некоторых задач. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличное понимание, что нужно для проекта, а что в минус, глупых претензий и критики нет в принципе. Только конструктивный, душевный и плодотворный диалог. Рекомендую.
$50
10 баллов
9 лет назад
Интересный синергетический эффект получился)!
Ответный отзыв
Система требует, оставляю отзыв. Занятный процесс, неплохой результат, можно повторить.
$30
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничал с Александром достаточно продолжительное время и остался очень доволен результатами его работы. Все новости публиковались стабильно и точно в срок. Тексты были интересные и приятные для чтения, даже лучше оригиналов! Обязательно возобновлю сотрудничество с этим человеком в рамках следующего проекта. Александр, так держать! :-)
Ответный отзыв
Спасибо и Евгению. Тройное. 1. Никаких проблем с оплатой, заказчик не мелочится и по пустякам не торгуется. 2. Нормальная постановка задачи и минимум критики, конструктивный диалог, негатив – отсутствует. 3. Это был довольно редкий случай, когда автору предоставлена большая свобода в выборе темы и того, как освещать события. Долой формализм и да здравствует живой язык! Искренне радовался. Жаль, что проект завершен. Но когда появится новый – приоритет будет расставлен заранее.
$15
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Давно было, но вспомнить приятно. Спасибо weblancer, что напомнили об удачных старых проектах.
Копирайтинг
5 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#362