san-gorg

Александр san-gorg

 
40 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Любознательно и избегая банальных фраз, о разном – напишу для вас. Если правильно попросите.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Garhm
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
6 лет назад
Сценарий для текстового квеста
Все отлично
Все позитивно
Ответный отзыв
korzhikk
Антон 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт развлекательных записей и добавить их на сайт
Очень ответственный исполнитель. Сделал все как обсудили, быстро вник в суть работы, а также предложил свои варианты решения некоторых задач. Рекомендую!
Отличное понимание, что нужно для проекта, а что в минус, глупых претензий и критики нет в принципе. Только конструктивный, душевный и плодотворный диалог. Рекомендую.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Название портала
Интересный синергетический эффект получился)!
Система требует, оставляю отзыв. Занятный процесс, неплохой результат, можно повторить.
Ответный отзыв
Doodle
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Ньюсмейкер для Android портала (для san-gorg)
Сотрудничал с Александром достаточно продолжительное время и остался очень доволен результатами его работы. Все новости публиковались стабильно и точно в срок. Тексты были интересные и приятные для чтения, даже лучше оригиналов! Обязательно возобновлю сотрудничество с этим человеком в рамках следующего проекта. Александр, так держать! :-)
Спасибо и Евгению. Тройное. 1. Никаких проблем с оплатой, заказчик не мелочится и по пустякам не торгуется. 2. Нормальная постановка задачи и минимум критики, конструктивный диалог, негатив – отсутствует. 3. Это был довольно редкий случай, когда автору предоставлена большая свобода в выборе темы и того, как освещать события. Долой формализм и да здравствует живой язык! Искренне радовался. Жаль, что проект завершен. Но когда появится новый – приоритет будет расставлен заранее.
Ответный отзыв
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Авторерайтинг 8 статей по 1500 знаков
Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Приятно работать с такими людьми.
Давно было, но вспомнить приятно. Спасибо weblancer, что напомнили об удачных старых проектах.
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Копирайтинг
5 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
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