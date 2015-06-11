Есть список (датасет) из 20 тыс заголовков (заголовки до 120 символов) на английском языке по автомобильной тематике (ремонт авто, причины неполадок и общие вопросы по разным маркам/моделям авто). Необходимо просмотреть и отобрать вопросы, которые имеют ...
- Переводы12 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу модератора для форума для просмотра и редактирования 3 тыс. тем. В чем суть задачи. Есть описания тем, надо писать к ним заголовки до 130 символов и выбирать категорию. Где-то описания в теме больше, где-то меньше. Надо ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести документ (право собственности на квартиру) с украинского на английский. Объем неполное A4. Нужно на завтраПереводы8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать 200-300 описаний к страницам с детскими песнями. Каждое описание 1000-1500 сбп, 100% уникальность согласно text.ru. Описания по типу как здесь - https://deti-online.com/pesni/kolybelnye/spjat-ustalye-igrushki/ Оплата $1/постКопирайтинг18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен парсер постов (только заголовок/текст) из закрытых/открытых групп facebook. API facebook не позволяет этого делать, поэтому нужно другое решение. Обязательно наличие опыта создания подобных проектов, а также опыт работы с facebook.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать несколько небольших иллюстраций для лендинга. По иллюстрации для каждого блока. Предварительно около 5 иллюстраций. Иллюстрации в минималистичном и светлом стиле, по типу - http://prntscr.com/g2yn7f или https://www.shutterstock.com/ru/g/BadBrother Обязательно наличие подобных работ в портфолиоИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько картинок (см. пример во вложении, все картинки во "флет" стиле). Нужно сделать из картинок psd со слоями, плюс некоторые картинки перевести в вектор.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать рерайт 30 развлекательных (вирусных) записей и добавить их на сайт Wordpress. Примеры записей: - [url=http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html]http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html[/url] - [url=https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/]https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/[/url] В большинстве своем записи на 70-80% состоят из картинок, текста немного. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рерайт 10 записей и добавить их на сайт wordpress. Примеры записей: - [url=http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html]http://ihappymama.ru/futbolki-s-kotorymi-igrat-s-rebenkom-mozhno-dazhe-vo-sne-eshhe-i-s-polzoj-dlya-sebya/[/url] - [url=https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/]http://ihappymama.ru/kak-sdelat-kineticheskij-pesok-svoimi-rukami-za-5-minut/ [/url]- http://ihappymama.ru/nashi-detskie-verovaniya-i-ubezhdeniya-kotorye-vyzovut-ulybku-na-litse-i-perenesut-v-bezoblachnoe-proshloe/ В большинстве своем записи состоят из картинок. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок записи. Чтобы в итоге запись отличалась ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Необходимо сделать рерайт 10 развлекательных записей и добавить их на сайт wordpress. Примеры записей: - http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html - https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/ В большинстве своем записи на 70-80% состоят из картинок, текста немного. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок записи ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен развлекательный трафик из Facebook. Аудитория — Россия. Трафик на сайт с вирусными записями "все обо всем", тематика довольно обширная. Если сможете привести из расчета 1 посетитель = 0.1-0.2 руб — будут большие объемы. Оплата — процент от рекламного ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Ищем перфекциониста, человека, который исправляет дефис на тире и не упускает мелочей в дизайне. Человека, который может сделать редизайн популярного в рунете проекта — Atkritka.com. Есть готовый дизайн (по сути прототип), который не совсем нравится — atkritka.org.ua ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать плагин для Wordpress, с помощью которого можно будет делать тесты под Facebook. Детальное ТЗ по ссылке — https://docs.google.com/document/d/1WAz20Y5_rLE6j_A1KdygFdrSBLJ8AemwhiiMvUFzzlo. От вас сроки и ценаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать конструктор, с помощью которого можно загрузить картинку, вписать текст, выбрать пару параметров и на выходе получить картинку с наложенным текстом. По примеру изображения во вложении Здесь подробно расписано ТЗ - https://docs.google.com/document/d/194NZVmulsQ1AWGT8bzBGe6fYasijVJ9YCftHc_tUcqE Пишите цену и срокиВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен человек, который мог бы сделать превью для этих статей: http://ihappymama.ru/10-sovetov-ot-shalvy-amonashvili/ http://ihappymama.ru/6-rekomendatsij-po-razvitiyu-rebenka/ http://ihappymama.ru/11-idej-dlya-sozdaniya-igrushechnyh-korablikov/ Превью по типу «картинка/заголовок». Например: http://prntscr.com/7caz4w или http://prntscr.com/7cazfc. Фото/фон можно брать с любых источников, также как и шрифты. Размер - не менее 625px в ширинуИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт - http://deti-online.com/zagadki. Нужно по примеру разделов "Загадки" и "Басни" написать уникальные тексты-описания и разместить их на другом сайте. Подробнее - нужно делать описания к страницам, например - http://deti-online.com/zagadki (загадки детям), потом внутренние страницы - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать, чтобы под каждым видео на сайте отображался блок подписки на youtube канал. Как здесь реализовано - http://9gag.tv/p/a5bWnn/this-kid-just-has-his-freaking-mind-blown (скрин - http://awesomescreenshot.com/0c348flv79). Чтобы блок отображался под любым видео на сайте, будь это youtube, vimeo и т.д. Не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть готовая верстка. Необходимо сделать тему для Wordpress. + поддержка будущего WP сайта в дальнейшем. Обязательное условие — опыт создания тем под WP Пишите условия, сроки и примеры работыСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Можно в виде плагина Попап 1 в 1 как на этом сайте - http://ofigenno.cc/kreativnye-obyavleniya (скрин - http://awesomescreenshot.com/04a34lj7a1) Мелкие уточнения в ТЗ опишу в ЛСВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем человека для озвучки текстов для видеороликов. Тексты мы предоставляем, ваша задача - начитать этот текст и записать голос. Человек нужен на долгосрочное сотрудничество, так как роликов будет много. Просьба сразу давать ссылки на ваши примерыОзвучивание17 заявокЗакрыт9 лет назад