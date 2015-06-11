korzhikk

Антон korzhikk

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработать датасет: 20 тыс заголовков на английском, авто тематика

    Есть список (датасет) из 20 тыс заголовков (заголовки до 120 символов) на английском языке по автомобильной тематике (ремонт авто, причины неполадок и общие вопросы по разным маркам/моделям авто). Необходимо просмотреть и отобрать вопросы, которые имеют ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Модератор для форума (для проверки/редактирования 3 тыс. тем)

    Ищу модератора для форума для просмотра и редактирования 3 тыс. тем. В чем суть задачи. Есть описания тем, надо писать к ним заголовки до 130 символов и выбирать категорию. Где-то описания в теме больше, где-то меньше. Надо ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Описания для страниц с детскими песнями

    Нужно написать 200-300 описаний к страницам с детскими песнями. Каждое описание 1000-1500 сбп, 100% уникальность согласно text.ru. Описания по типу как здесь - https://deti-online.com/pesni/kolybelnye/spjat-ustalye-igrushki/ Оплата $1/пост

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер постов из групп facebook (закрытых/открытых. Не через API)

    Нужен парсер постов (только заголовок/текст) из закрытых/открытых групп facebook. API facebook не позволяет этого делать, поэтому нужно другое решение.  Обязательно наличие опыта создания подобных проектов, а также опыт работы с facebook.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Минималистичные иллюстрации для лендинга

    Необходимо сделать несколько небольших иллюстраций для лендинга.  По иллюстрации для каждого блока. Предварительно около 5 иллюстраций. Иллюстрации в минималистичном и светлом стиле, по типу - http://prntscr.com/g2yn7f или https://www.shutterstock.com/ru/g/BadBrother Обязательно наличие подобных работ в портфолио

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести растровое изображение в вектор, плюс сделать psd со слоями

    Есть несколько картинок (см. пример во вложении, все картинки во "флет" стиле). Нужно сделать из картинок psd со слоями, плюс некоторые картинки перевести в вектор.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт вирусных записей и добавление их на сайт Wordpress

    Необходимо сделать рерайт 30 развлекательных (вирусных) записей и добавить их на сайт Wordpress. Примеры записей: - [url=http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html]http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html[/url] - [url=https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/]https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/[/url] В большинстве своем записи на 70-80% состоят из картинок, текста немного. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок ...

    WordPressРерайт текста
    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт записей и добавление на сайт (тематика - дети, материнство)

    Необходимо сделать рерайт 10 записей и добавить их на сайт wordpress. Примеры записей: - [url=http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html]http://ihappymama.ru/futbolki-s-kotorymi-igrat-s-rebenkom-mozhno-dazhe-vo-sne-eshhe-i-s-polzoj-dlya-sebya/[/url] - [url=https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/]http://ihappymama.ru/kak-sdelat-kineticheskij-pesok-svoimi-rukami-za-5-minut/ [/url]- http://ihappymama.ru/nashi-detskie-verovaniya-i-ubezhdeniya-kotorye-vyzovut-ulybku-na-litse-i-perenesut-v-bezoblachnoe-proshloe/ В большинстве своем записи состоят из картинок. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок записи. Чтобы в итоге запись отличалась ...

    WordPressРерайт текста
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать рерайт развлекательных записей и добавить их на сайт

    $1

    Необходимо сделать рерайт 10 развлекательных записей и добавить их на сайт wordpress. Примеры записей: - http://fishki.net/1950172-zatknis-i-vozmi-moi-dengi.html - https://marketium.ru/17-hitrostej-kulinarnye/ В большинстве своем записи на 70-80% состоят из картинок, текста немного. Задача - поменять картинки местами, сделать рерайт текста и поменять заголовок записи ...

    WordPressРерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен трафик из Facebook

    Нужен развлекательный трафик из Facebook. Аудитория — Россия. Трафик на сайт с вирусными записями "все обо всем", тематика довольно обширная. Если сможете привести из расчета 1 посетитель = 0.1-0.2 руб — будут большие объемы. Оплата — процент от рекламного ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн популярного проекта

    $300

    Ищем перфекциониста, человека, который исправляет дефис на тире и не упускает мелочей в дизайне. Человека, который может сделать редизайн популярного в рунете проекта — Atkritka.com. Есть готовый дизайн (по сути прототип), который не совсем нравится — atkritka.org.ua ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин Wordpress для создания тестов под Facebook

    Нужно написать плагин для Wordpress, с помощью которого можно будет делать тесты под Facebook. Детальное ТЗ по ссылке — https://docs.google.com/document/d/1WAz20Y5_rLE6j_A1KdygFdrSBLJ8AemwhiiMvUFzzlo. От вас сроки и цена

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Конструктор для наложения текста на картинку

    Необходимо сделать конструктор, с помощью которого можно загрузить картинку, вписать текст, выбрать пару параметров и на выходе получить картинку с наложенным текстом. По примеру изображения во вложении Здесь подробно расписано ТЗ - https://docs.google.com/document/d/194NZVmulsQ1AWGT8bzBGe6fYasijVJ9YCftHc_tUcqE Пишите цену и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать превью-картинки для нескольких статей

    Нужен человек, который мог бы сделать превью для этих статей: http://ihappymama.ru/10-sovetov-ot-shalvy-amonashvili/ http://ihappymama.ru/6-rekomendatsij-po-razvitiyu-rebenka/ http://ihappymama.ru/11-idej-dlya-sozdaniya-igrushechnyh-korablikov/ Превью по типу «картинка/заголовок». Например: http://prntscr.com/7caz4w или http://prntscr.com/7cazfc. Фото/фон можно брать с любых источников, также как и шрифты. Размер - не менее 625px в ширину

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание текстов и размещение на сайте

    Есть сайт - http://deti-online.com/zagadki. Нужно по примеру разделов "Загадки" и "Басни" написать уникальные тексты-описания и разместить их на другом сайте. Подробнее - нужно делать описания к страницам, например - http://deti-online.com/zagadki (загадки детям), потом внутренние страницы - ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Плагин или надстройка для вордпресс

    Нужно сделать, чтобы под каждым видео на сайте отображался блок подписки на youtube канал. Как здесь реализовано - http://9gag.tv/p/a5bWnn/this-kid-just-has-his-freaking-mind-blown (скрин - http://awesomescreenshot.com/0c348flv79). Чтобы блок отображался под любым видео на сайте, будь это youtube, vimeo и т.д. Не ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать из верстки тему Wordpress

    Есть готовая верстка. Необходимо сделать тему для Wordpress. + поддержка будущего WP сайта в дальнейшем. Обязательное условие — опыт создания тем под WP Пишите условия, сроки и примеры работы

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Запись голоса (не разовый проект, регулярно)

    Ищем человека для озвучки текстов для видеороликов. Тексты мы предоставляем, ваша задача - начитать этот текст и записать голос. Человек нужен на долгосрочное сотрудничество, так как роликов будет много. Просьба сразу давать ссылки на ваши примеры

    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
jatsyk1
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевести растровое изображение в вектор, плюс сделать psd со слоями
Задачи поставлены чётко, понятно. Заказчик всегда на связи. приятно было работать.
Качественно, внимательно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
san-gorg
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт развлекательных записей и добавить их на сайт
Отличное понимание, что нужно для проекта, а что в минус, глупых претензий и критики нет в принципе. Только конструктивный, душевный и плодотворный диалог. Рекомендую.
Очень ответственный исполнитель. Сделал все как обсудили, быстро вник в суть работы, а также предложил свои варианты решения некоторых задач. Рекомендую!
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PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Конструктор для наложения текста на картинку
Одна из самых интересных задач за последние годы. Было предоставлено подробнейшее техзадание, моментальная оплата после приёма работы, приятный в общении человек. Однозначно рекомендую!
Сделано всё согласно ТЗ. Аккуратно и в срок. Человек ответственный и внимательный. Буду обращаться ещё! Очень рекомендую для небольших интересных задач
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