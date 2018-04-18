Описания для страниц с детскими песнями

КопирайтингЗакрыт18 заявок239 просмотров
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Нужно написать 200-300 описаний к страницам с детскими песнями.

Каждое описание 1000-1500 сбп, 100% уникальность согласно text.ru.

Описания по типу как здесь - https://deti-online.com/pesni/kolybelnye/spjat-ustalye-igrushki/

Оплата $1/пост

6 лет назад
korzhikk
Антон 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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